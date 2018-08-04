7 ملايين منحة لعمال «نفطال» قبل عيد الأضحى

تم رفعها بـ6 آلاف دينار مقارنة بالسنوات الماضيةالمنحة يستفيد منها كل العمال ويتم صبها دفعة واحدةسيستفيد عمال الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية «نفطال»، من منحة تقدر بـ7 ملايين سنتيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعد أن كانت تمنح في السابق 6 ملايين و400 ألف سنتيم من كل سنة.وحسب التعليمة، تحوز «النهار» على نسخة منها، وجهتها الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية «نفطال» إلى جميع عمال الشركة، باستفادتهم من منحة سنوية تقدر بـ7 ملايين سنتيم، الخاصة بعيد الأضحى المبارك، بدل 6 ملايين و400 ألف سنتيم في السنوات الماضية.

وحسب المعلومات التي بحوزة النهار، فإن الشركة تعمل على توفير وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح عمال الشركة.

وللتذكير، وفرت المديرية العامة للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية «نفطال»، إمكانية استفارة عمال ومتقاعدين الشركة من تخفيضات التأمين على سيارتهم تصل إلى 85 ٪.

وأضافت التعليمة أن الاتفاقية المبرمة مع شركة CAAR صالحة إلى غاية 30 جوان 2021، كما ستمكن الاتفاقية استفادة جميع أفراد العائلة من التخفيضات.

مؤكدة على ضرورة تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت ملكية السيارة على غرار تقديم البطاقة الرمادية.

كما نصت الاتفاقية، على ضرورة تقديم عقد محرر من طرف الموثق لأصحاب السيارات التي تم شراؤها ببطاقة المجاهد، ونسخة من شهادة العمل وشهادة التقاعد، بالإضافة إلى ذلك، ألا يفوق سن السيارة 15 سنة.

كما كشف المدير العام لشركة «نفطال» في تصريح سابق لـ«النهار»، أن شركة «نفطال» تملك 49 مركز تحويل من البنزين إلى «السيرغاز»، و4 في طور الإنجاز و3 أقطاب سيتم استلامها مطلع 2020، في ولاية وهران بسعة 20 ألف سيارة سنويا وقسنطينة 10 آلاف سيارة وبومرداس 5 آلاف سيارة، مع توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.