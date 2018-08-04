"الفاف" تجدد ثقتها في "أديداس" وتتجه لتوقيع عقد جديد

أكدت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم في منشور عبر صفتحها الرسمية على "الفايسبوك" أن العقد الذي يربط الإتحاد مع شركة "أديداس" للعتاد الرياضي لا تزال سارية المفعول، كما هناك إمكانية من أجل تمديد العقد، يأتي هذا بعد الأخبار التي راجت بخصوص رغبة "الفاف" في إنهاء إلتزاماتها مع الشركة العالمية للألبسة الرياضية، وإبرام عقد جديد مع شركة "نايك" قبل أن تنفي إتحادية زطشي هذه الأخبار وتؤكد اليوم أن "أديداس" لا تزال تعتبر الممول الرئيسي للمنتخبات الوطنية.

وتعتبر خرجة "الفاف" مفاجئة للعارفين بشؤون المنتخب، خاصة أن هيئة زطشي إشتكت في أكثر من مناسبة من رداءة العتاد الرياضي لهذه الشركة بالإضافة للعديد من المشاكل، ومع كل هذه الصعوبات فضلت إتحادية زطشي تجديد الثقة في "أديداس".