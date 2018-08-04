سطو على مكتب بريدي بالدبداب الحدودية

تعرض مكتب بريدي ببلدية الدبداب الحدودية في ولاية إليزي، اليوم السبت، إلى عملية سطو تم خلالها اختلاس مبلغ 300 مليون دج، حسبما أستفيد لدى مصالح الولاية.

ونفذ عملية السطو ثلاثة (3) أشخاص كان بحوزة أحدهم سلاح ناري، وفق ذات المصالح.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، حسب المصدر ذاته .

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