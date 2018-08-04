ميهوبي بخصوص قيام مواطنين بمنع إقامة حفلات غنائية: "لن نسمح بتصحر فني وثقافي"

البلاد.نت - عبد الله بهاء الدين - تفاعل وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، اليوم السبت 04 أوت، مع الأحداث التي شهدتها عدة ولايات مؤخرا، والمتعلقة بقيام مواطنين بمنع إقامة حفلات غنائية. أبرزها تلك التي شهدتها ولاية ورقلة.

وقال ميهوبي خلال تنشيطه لمنتدى جريدة الحوار أنه يرفض ما سمّاه بـ "الاشاعات بخصوص عزوف المواطنين عن المهرجانات الثقافية والفنية"، وأكد أن الحكومة "لن تسمح بحدوث تصحر ثقافي وفني في الجزائر".

وتابع الوزير قائلا: "من قال ان الشعب عازف ومقاطع للتظاهرات الثقافية فليشاهد حفل افتتاح مهرجان جميلة."