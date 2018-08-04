متظاهرون إيرانيون يهاجمون حوزة دينية

هاجم متظاهرون إيرانيون ليل الجمعة إلى السبت حوزة دينية في منطقة كرج القريبة من طهران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس.

وقال حجة الإسلام هيندياني مدير الحوزة الواقعة في مدينة اجتهاد إن "حوالي 500 متظاهر هاجموا المدرسة محاولين كسر أبوابها وإحراق أشياء".

وأوضح إن الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين واعتقال بعضهم.

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