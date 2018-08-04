وزير الثقافة يشيد بوطنية بلماضي ويدعو الجزائريين لمساعدته
أشاد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بوطنية الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة من أجل تحقيق تطلعات كل الجزائريين.
ونشر وزير الثقافة تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر تحدث من خلالها عن تعيين بلماضي مدربا للمنتخب الوطني والتي قال فيها:
“كل التمنيات للمدرب جمال بلماضي بالنجاح في قيادة المنتخب الوطني الجزائري وتحقيق تطلعات كل الجزائريين في التألق واستعادة مجد الكرة الجزائرية.”
وأضاف: “أبان جمال عن وطنية صادقة لاعبا، وأكدها مدربا. هو بحاجة للدعم والتشجيع..بالتوفيق في تحديك الجديد، لك وللطاقم الذي معك.”.
كل التمنيات للمدرب #جمال بلماضي بالنجاح في قيادة المنتخب الوطني الجزائري وتحقيق تطلعات كل الجزائريين في التألق واستعادة مجد الكرة الجزائرية.— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) 3 août 2018
أبان جمال عن وطنية صادقة لاعبا، وأكدها مدربا. هو بحاجة للدعم والتشجيع.
بالتوفيق في تحديك الجديد، لك وللطاقم الذي معك. pic.twitter.com/awb0LVkC3w
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