غزال لتعويض محرز في ليستر !

يقترب الدولي الجزائري، رشيد غزال لاعب فريق موناكو من الالتحاق بفريق ليستر سيتي، حسبما ورد اليوم الجمعة في مجلة فرانس فوتبول التي أكدت أن نادي الدرجة الأولى اللندني يسارع من أجل ضمه.

و أشارت ذات المجلة إلى أنه "بعد عام من انتقاله الحر قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، فإن رشيد غزال صاحب 26 سنة يقترب من مغادرة نادي موناكو"، مؤكدة أنه بعد العديد من محاولات التقرب من اللاعب في الأسابيع الأخيرة، دخل نادي ليسترسيتي في مفاوضات "جادة" مع نادي موناكو من أجل انهاء صفقة انتقال الدولي الجزائري.

للتذكير فإن وسط الميدان الجزائري رشيد غزال مرتبط بعقد مع نادي موناكو إلى غاية يونيو 2021 وهو محط أنظار المدرب الفرنسي كلود بوييل حيث من المرتقب أن تتم الصفقة نهاية هذا الأسبوع.