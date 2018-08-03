بعد زيارته لليبيا.. وزير الداخلية الايطالي يعلن عن جولة إلى الشمال الافريقي

البلاد.نت - هناء مطاطله - ​أعلن وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، اليوم الجمعة أنه سيقوم قريبا بزيارة إلى دول الشمال الإفريقي.

وقال سالفيني، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز الاخبارية الإيطالية، "لقد زرت ليبيا، وسأزور المغرب والجزائر قريبا" معلنا أن الهدف من زيارته هو السيطرة على الحدود الجنوبية لبلدان المغادرة وعبور المهاجرين.

ومن المقرر أن يقوم سالفيني بزيارة إلى تونس في الأيام القليلة القادمة.

سالفيني: "ما يقوم به "الحراقة"، تبذير لأموالهم وطاقاتهم ووقتهم"

وأوضح المسؤول الإيطالي أن حكومة بلاده تعمل على تسريع إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم عبر اتفاقيات مع بلدان المنشأ، مشيرا إلى أن إيطاليا لها إتفاقيات مع أربعة بلدان فقط، فيما تسعى إلى توقيع إتفاقيات أخرى، في هذا الإطار، مع نيجيريا والسنغال وغامبيا ومالي وساحل العاج.

وأضاف: "الحكومة قيد إعداد مرسوم أمني يختص بجبهات عديدة: من مكافحة المافيا، المخدرات، الإدمان، إلى الإرهاب والهجرة."

وكان سالفيني قد نشر على حسابه على التويتر اليوم تغريدة يعلن فيها ترحيل "حراقة تونسيين" إلى بلادهم في الآيام المقبلة، وكتب: "إن نحو 135 مهاجرا غير شرعي أغلبهم من تونس وصلوا قبل ساعات إلى مدينة لامبادوزا الإيطالية على متن 13 مركبا، سيتم ترحيلهم بعد أيام"

وأضاف: "ما قام به المهاجرون، تبذير لأموالهم وطاقاتهم ووقتهم".