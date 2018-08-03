غوارديولا يؤكد مشاركة محرز في القمة ضد تشيلسي

البلاد.نت عبد الرحمان بلعاليا- تحدث غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المؤتمر الصحفي وذلك قبل مواجهة تشيلسي، الأحد المقبل في إطار بطولة كأس الدرع الخيرية.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية :" محرز يتعافى بشكل سريع، إنه يتدرب رفقة الفريق وأعتقد أنه سيلحق بمباراة الأحد المقبل ".

هذا وكان محرز لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة الفريق السماوى أمام بايرن ميونخ الألمانى التى أقيمت ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال والتى انتهت بفوز مانشستر سيتى بنتيجة 3 – 2، وهى الإصابة التى لم يستطع على أثرها اللقاء.