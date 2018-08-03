هذه هي توقعات الطقس ليوم غد السبت

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من صافية إلى صافية على العموم مع استمرار تساقط الأمطارعلى الولايات الداخلية الشرقية.وحسب مصالح الأرصاد الجوية فإن الأجواء على المناطق الغربية والوسطى ستكون صافية على العموم بعد انقشاع ضباب الصبيحة.

بينما على المناطق الشرقية، فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا باستثناء السهوب، مع أجواء مغشاة غالبا على الهضاب العليا.

والأوراس مع أمطار رعدية لتتحسن الأجواء تدريجيا خلال الليل.

لتبقى الأجواء مغشاة على المناطق الساحلية والداخلية مع بعض الأمطار الرعدية تكون محلية معتبرة على أقصى الشرق.

في حين ستكون الأجواء بالجنوب من صافية إلى مغشاة جزئيا على شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

في حين على الجنوب الغربي الأجواء مغشاة جزئيا مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار الخفيفة.

على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي طقس مغشى مع تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار تكون محلية معتبرة.