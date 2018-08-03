ليستر سيتي على بعد خطوة من ضم رشيد غزال

البلاد.نت- عبد الرحمان بلعاليا- أشارت مجلة "فرانس فوتبول" اليوم الجمعة، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي على بعد خطوة من التعاقد مع الدولي الجزائري رشيد غزال، الذي يعتبر من أهداف نادي "الثعالب" من أجل تعويض رحيل النجم رياض محرز نحو مان سيتي.

وبحسب نفس المصدر فإن مسيري نادي ليستر يسارعون من أجل حسم صفقة غزال في الساعات القليلة المقبلة، وهو الذي قرر الرحيل عن موناكو بعدما بات خارج حسابات المدرب جارديم ولم يتم إستدعاءه للتربص الأخير لنادي الإمارة.