فلكياً..هذا موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

أكد مدير مركز الفلك الدولي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الفلكي الأردني محمد عودة، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الأربعاء 22 أوت هو غرة عيد الأضحى المبارك.

وبين عودة أن تحري أول أيام شهر ذي الحجة، يبدأ يوم السبت 11 اوت، عندما سيغيب القمر بذلك اليوم قبل الشمس في شرق العالم الإسلامي، وسيغيب بعد غروب الشمس في باقي دول العالم الإسلامي، لكنه سيبقى بعد غروب الشمس لمدة لا تسمح برؤيته لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

وقال إن الحسابات الفلكية تفترض أن يكون الأحد 12 اوت المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون الاثنين 13 اوت أول أيام شهر ذي الحجة، وعليه تكون الوقفة في جبل عرفات يوم الثلاثاء 21 اوت، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 22 اوت.

وعن حال رؤية الهلال خارج العالم الإسلامي، قال عودة إن رؤية هلال يوم السبت 11 اوت من مختلف دول العالم، مستحيلة من استراليا وشرق آسيا، في حين أنها غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.

يشار إلى أن الحسابات الفلكية تفيد بحلول عيد الأضحى يوم الأربعاء 22 اوت، في حين قد تفضي رؤية الهلال في بعض مناطق العالم الإسلامي إلى أن يكون أول أيام عيد الأضحى الثلاثاء 21 اوت الحالي.