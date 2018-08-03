بالفيديو.. حذاء خاص لـ “محرز” قبل مواجهة “تشيلسي” !
نشر نادي “مانشستر سيتي” فيديو خاص لرياض محرز وهو يتحصل على حذاء جديد مخصص له من طرف شركة “نايك” وذلك قبل مواجهة “تشيلسي”.
ويحمل الحذاء إسم اللاعب الجزائري، كما تمنت جماهير “مانشستر سيتي” أن يسجل “محرز” أهدافا كثيرة.
يذكر أن صاحب الرقم “26” سيكون على موعد مع أول مباراة رسمية له مع “السيتي” هذا الأحد عندما يواجه تشيلسي في كأس الذرع الخيرية.
Straight ? from @Mahrez22!— Manchester City (@ManCity) 2 août 2018
Get yours! https://t.co/LKSAJyHYeN #mancity pic.twitter.com/Qa95rqDPFt
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