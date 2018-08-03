بلماضي يفاجئ الجميع بخصوص مباراة “غامبيا”

أكد “بلماضي” مدرب الخضر، أنه سيجهز قائمة موسعة سيتم الإعلان عنها منتصف الشهر الحالي، وهذا يظهر أنه بدأ في عمله بصفة مباشرة.وقال جمال بلماضي: “تنتظرنا تصفيات الكان وسأكشف عن قائمة موسعة لمباراة غامبيا منتصف شهر أوت”.

ويبدو أن القائمة ستعرف عودة العديد من الأسماء التي كانت غائبة في قائمة الناخب الوطني السابق “رابح ماجر”.

كما أكد جمال بلماضي على ضرورة العمل سويا من أجل إعادة هيبة الخضر بعد النتائج السلبية منذ تولي زطشي رئاسة الفاف