بلماضي يُريد العودة لقطر سنة 2022 في حُلة “مُدرب مونديالي”

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي بأنه مُستعد لرفع التحدي، وقيادة “الخضر” للعودة للمحفل المونديالي، والذي سيُقام في قطر سنة 2022.

وقال التقني الشاب، بأنه يُريد العودة لقطر في حُلة “مُدرب مونديال” خلال نهائيات كأس العالم القادمة.

وصرّح :”بطبيعة الحال أريد التواجد في مونديال قطر، ليس من أجلي فقط ولكن من أجل الجزائر”.

وأضاف :”أعلم بأن الجزائريين تأثروا كثيرا من عدم التأهل لكأس العالم الأخيرة بروسيا، ولكن قبل هذا الموعد لدينا تحديات أخرى”.

ليختم في نفس السياق :”سنلعب كأسي إفريقيا من هنا لـ2022، وبالتالي فعلينا السير خطوة بخطوة”.