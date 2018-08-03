عنتر يحيى يلتحق بطاقم جمال بلماضي
سيلتحق الدولي الجزائري السابق عنتر يحيى بطاقم بلماضي بعد كل من مجيد بوقرة ورفيق صايفي حسب مصادر من بيت الفاف
وستكون مهمة عنتر يحيى كمستشار للاعبين الناشطين في اوروبا والبحث عن المواهب الصاعدة لاقناعها بتمثيل الحضر
وستكون مهمة عنتر يحيى كمستشار للاعبين الناشطين في اوروبا والبحث عن المواهب الصاعدة لاقناعها بتمثيل الحضر
بذلك سيكون طاقم الخضر جزائريا 100% ماعدا المحضر البدني الذي سيكون فرنسيا حسب قناة النهار الجزائرية يذكر ان الطاقم سيبدا مهامه يوم 16 اوت
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