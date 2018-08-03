تعليمة تمنع كل الموانئ من إنزال معدات مصنع لمجمع سيفيتال

طالب مجمع الخدمات المينائية التابع لوزارة النقل والأشغال العمومية، من جميع المديرين التنفيذيين والمديرين الإداريين للموانئ الجزائرية رفض إنزال الحاويات التي تحتوي على معدات صناعية لمجمع سيفيتال، تتعلق بمشروع مصنع سحق البذور الزيتية في بجاية.

ووجه المجمع تعليمة مؤرخة يوم 18 جويلية الماضي تحوز “TSA عربي” نسخة منها، جاء فيها “يشرفني أن أطلب منكم عدم تفريغ الحاويات المحتوية على آلات لمصنع للسحق لصالح سيفيتال”.

وفي حال تم تفريغ الحاويات، فإن مجمع الخدمات المينائية يطلب من مسؤولي الميناء “الاحتفاظ بها في الميناء ومطالبة الجمارك إعادة تصديرها”.

كما حثت التعليمة على إبلاغ أصحاب السفن أن الحاويات التي تحتوي على آلات مصنع سحق البذور لصالح سيفيتال لن يتم تفريغها في الموانئ.

وبهذه التعليمة فإن حالة الإنسداد بخصوص إنزال معدات مصنع سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال تستمر، وعبر جميع الموانئ الجزائرية.

وقد بدأ منع استيراد هذه المعدات قرابة 500 يوم بميناء بجاية، حيث كان مجمع سفيتال يعتزم إفراغ معدات مصنعه ببجاية، ليتفاجأ بالمنع مع فشل كل المحاولات، كما حصل نفس الشيئ بميناء سكيكدة، وبعد إفراغها وإنزالها إلى ميناء جاف تفاجأ بإعادتها بتعليمة من الميناء.