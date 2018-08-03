براهيمي يرفض عرض فريق إنجليزي

رفض اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي عرض الإنتقال إلى فريق وست هام الإنجليزي، مُفضّلا مواصلة المغامرة بِزيّ نادي بورتو بطل البرتغال.

وأوفدت إدارة نادي وست هام الإنجليزي في الأيّام القليلة الماضية المسؤول ديفيد سوليفان – الذي يشغل منصب نائب الرئيس، وإبنه في الوقت نفسه – إلى البرتغال، من أجل التفاوض مع مسؤولي فريق بورتو، لِإنتداب ثلاثة لاعبين بينهم متوسط الميدان ياسين براهيمي.

ورصدت إدارة نادي وست هام غلافا ماليا ضخما قيمته 100 مليون أورو، لِشراء لاعبين جدد في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، بناءً على طلب من المدرب الشيلي مانويل بيليغريني، الذي جاء أواخر ماي الماضي. عِلما أن ستار “الميركاتو” الصيفي في إنجلترا يُسدل مساء الخميس المقبل.

وطلب ياسين براهيمي من إدارة نادي بورتو رفض المُقترح بِلباقة، تقول صحيفة “أو جوغو” البرتغالية، الجمعة. كما أبدى مسؤولو نادي الأزرق والأبيض عدم تحمّسهم لِتسريح الدولي الجزائري – البالغ من العمر 28 سنة – والذي تنقضي مدّة عقده صيف 2019.

وسبق لِفريق وست هام أن ضمّ في صفوفه لاعبا دوليا جزائريا، مُمثّلا في الجناح سفيان فيغولي، وذلك في موسم 2016-2017. لكن مردود خرّيج مدرسة غرونوبل الفرنسي كان متواضعا في فريق “المطارق”، بِسبب مشكل الإصابة.

في سياق آخر، تنتظر براهيمي وفريقه بورتو أوّل مباراة رسمية للموسم الجديد، تُلعب ضد المُنافس أفيس مساء هذا السبت، بِرسم الكأس البرتغالية الممتازة للأندية. بعد أن نال بورتو لقب البطولة موسم 2017-2018، وحصد أفيس الكأس المحلية للطبعة ذاتها.