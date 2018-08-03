سيرج رومانو مرشح لتدعيم العارضة الفنية للخضر

من المنتظر أن تتدعم العارضة الفنية للمنتخب الوطني بالمدرب الفرنسي سيرج رومانو ليكون مساعدا للمدرب الأول جمال بلماضي.وأكد بلماضي في تصريح لموقع الفاف أنه سيعمل على جلب مساعد له في الأيام القليلة القادمة، رافضا الكشف عن هويته في الفترة الحالية.

ورشحت تقارير إعلامية محلية المدرب ميلود حمدي ليكون ضمن الطاقم الفني للخضر خصوصا أنه سبق له وأن عمل مع بلماضي في الدوري القطري.