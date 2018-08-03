موعد مباراة مانشيستر سيتي ضد تشيلسي

يستعد ملعب ويمبلي لاحتضان مباراة الدرع الخيرية بين بطل الدوري مانشيستر سيتي وبطل كاس الاتحاد الانجليزي نادي تشيلسيوذلك يوم الاحد 5 اوت على الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر حيث تشهد المباراة غياب ابرز نجوم الفريقين ابرزها كيفين دي بروين وهزارد

ومن المتوقع دخول الجزائري رياض محرز كاساسي في المباراة وهذا حسب اغلبيت الصحف الاجليزية خاصة بعد غياب رحيم سترلينغ

وستنقل هذه المباراة عبر قناة Bein sport hd 1 و BT SPORT 2 وسننشر روابط لمشاهدة المباراة على صفحتنا الرسمية دزاير فوت