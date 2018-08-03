أمطار رعدية مرتقبة على 6 ولايات اليوم

أمطار رعدية مرتقبة على 6 ولايات اليوم
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية الشرقية.
وأوضحت المصالح في نشرية خاصة لها، أنّ الولايات المعنية هي: أم البواقي، سوق أهرس، تبسة، خنشلة.
كما ستمس الأمطار الرعدية ولاية تمنراست، حسب نفس النشرية.

حيث ستستمر الأمطار الرعدية طيلة نهار اليوم الجمعة على كل الولايات المذكورة.

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