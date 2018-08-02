انخفاض الحرارة بداية من الجمعة

أكدت المختصة في الأحوال الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا محسوسا خلال الأيام المقبلة وهذا عبر مختلف مناطق الوطن.

وأوضحت بن رقطة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هبوب رياح باردة قادمة من الشرق ستسمح بإزالة الرياح الساخنة التي لا تزال تسود الوطن منذ عدة أسابيع لا سيما في الجنوب حيث ستعود درجات الحرارة إلى حالتها العادية و بدرجات قصوى تتراوح بين 44 و 47 درجة ابتداء من يوم الجمعة.

كما ترتقب ذات المسؤولة، تشكيل بعض الخلايا الرعدية في أقصى الجنوب و في الهقار و الطاسيلي.

وستشهد المناطق الداخلية أيضا، تراجعا في درجات الحرارة حيث تصل الى 30 درجة بينما تصل درجة الحرارة القصوى الى 38 درجة، موضحة أن أمطار رعدية ستكون مرتقبة في تبسة و الأوراس.

و ختمت بن رقطة بالقول، أن انخفاض درجات الحرارة سيمس كذلك المناطق الساحلية حيث ستصل درجات الحرارة إلى 26 درجة بينما ستقارب درجات الحرارة القصوى 34 درجة ابتداء من يوم الجمعة.