أولمبيك مارسيليا يذكر بلماضي بهدفه "الجميل"

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - هنأ نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم ، اليوم الخميس ، لاعبه السابق جمال بلماضي على تولّيه مهمة الإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري ، بعد أن أعلنت الفاف عن اتفاقها مع المدرب السابق لنادي الدحيل القطري الذي سيوقع عقدا لتدريب الخضر يمتدّ إلى العام 2022.

وأرفق النادي الفرنسي العريق الذي يمتلك شعبية واسعة بين المهاجرين الجزائريين في فرنسا تهنئته للاعبه السابق جمال بلماضي بمقطع فيديو لأحد أهدافه التي وقعها في المنافسات الفرنسية مع مارسيليا الذي لعب في صفوفه موسم98/97 و المواسم ما بين 2000 و 2003 قبل أن يغادر إلى الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي الذي قضى معه موسما واحدا .