1115 طالب جزائري يدرسون بأوكرانيا

أفادت وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية، أن أزيد من ألف طالب جزائري يدرسون في أوكرانيا.

وجاء في بيان للوزارة الأوكرانية بحسب ما نقل موقع "أوكرانيا بريس" يلاحظ "هذا العام زيادة في عدد الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة في أوكرانيا، أكثر مما كان عليه في السنوات السابقة، وللمقارنة فإنه في سبعة أشهر من عام 2017، تم تسجيل 18214 من الدعوات الدراسية، بينما بلغ عدد الدعوات المسجلة في الوقت ذاته من عام 2016 نحو 12000 دعوة".

وأضافت الوزارة أنه خلال "عام 2018 تم تسجيل دعوات للطلاب الأجانب من الدول التالية: المغرب (4254)، الهند (3210)، نيجيريا (1987)، تركمانستان (1724)، مصر (1161)، غانا (1136)، الجزائر (1115)، باكستان (950)، الصين (882) و تركيا (634)".

وأوضحت الوزارة الأوكرانية أن نحو 26,263 طالبا أجنبيا تلقى دعوات رسمية للدراسة في أوكرانيا في الفترة من جانفي إلى جويلية 2018.