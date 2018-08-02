65 بالمائة… تخفيضات في تسعيرة الكهرباء لسكان الجنوب

اعتذر وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الخميس، لسكان الجنوب، الذين يواجهون مشكل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، معلنا عن تخفيضات هامّة في تسعيرة الكهرباء تصل إلى 65 بالمئة.

وقال قيطوني، خلال زيارته التفقدية لقطاعه بغليزان، إنّ مشكل انقطاع الكهرباء لا تتحمله وزارته، بل راجع أيضا إلى الاستهلاك الكبير لهذه الطاقة مع شدة الحرارة التي تشهدها المناطق الجنوبية.

وكشف وزير الطاقة عن تخفيضات في تسعيرة الكهرباء لسكان الجنوب بنسبة 65 بالمائة، مضيفا بأن الدولة الجزائرية حققت تقدما كبيرا في مجال الكهرباء والغاز؛ حيث قال الوزير بالنسبة للكهرباء إن نسبة التغطية فاقت 99 بالمائة، أما الغاز فقد وصلت إلى 64 بالمائة، وهي كما قال نسبة مقبولة مقارنة ببعض الدول، كما تطرق قيطوني إلى قطاع الاستثمار في الجزائر الذي أنشأ 40 منطقة صناعية كبرى عبر التراب الوطني؛ وهي تشتغل مع الشركات الوطنية والأجنبية بعدما قدمت الدولة الجزائرية تسهيلات هامة للمستثمرين على غرار منطقة سيدي خطاب بولاية غليزان التي أصبحت قطبا اقتصاديا كبيرا يضم عدة شركات ومؤسسات وطنية وأجنبية خاصة مصنع “فولفساغن” لتركيب السيارات التابع لمجمّع “سوفاك”.

هذا، وكان الوزير قد استمع في مستهل زيارته إلى ولاية غليزان إلى شروحات وافية حول قطاع الطاقة، وأهم المشاريع المنجزة بولاية غليزان، ثم زار المنطقة الصناعية ببلدية بلعسل، حيث عاين محطة إنتاج الكهرباء التي تعول عليها السلطات لتزويد المؤسسات بالطاقة الكهربائية كما عاين المنطقة الصناعية بسيدي خطاب، إذ اطلع على مصنع الكوابل الكهربائية التابع للقطاع الخاص وحجر الأساس لمشروع إنجاز مركز تحويل الكهرباء ذات الضغط العالي.

كما حضر قيطوني، جلسة عمل مع إطارات قطاع الطاقة والمناجم وتم بالمناسبة عرض شامل حول عملية ربط المنطقة الصناعية بالكهرباء والغاز، وبدائرة منداس عاين قيطوني محطة الضغط لسوناطراك الواقعة بمنطقة الكناندة ببلدية سيدي لزرق ومشروع إعادة تأهيل أنبوب الغاز “جيزاد 3″، حيث دعا إلى الإسراع في الانتهاء من مختلف المشاريع الطاقوية التي استفادت منها الولاية.

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