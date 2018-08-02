هبوط حادّ في أسعار المواد الغذائية عالميا خلال شهر جويلية

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية هبوطا حادّا في الأسواق العالمية خلال شهر جويلية المنصرم ، حسب ما كشف عنه مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) ، والذي يسجل انخفاضات ملحوظة في جميع السلع المتداولة على رأسها منتجات الألبان والسكر.

وحسب ما جاء في تقرير للمنظمة نشر اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني، فقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار الغذاء 168.8 نقطة، منخفضاً بنسبة 3.7 بالمائة عن مستواه المسجل في شهر جويلية ، والذي كان أكبر انخفاض شهري تشهده أسعار السلع منذ أواخر العام الماضي، رغم أن المؤشر كان يشهد ارتفاعاً مطرداً في 2018 حتى بداية شهر جوان.

ويقيس مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلة السلع الغذائية الأساسية، وكان مؤشر المنظمة الأممية لأسعار منتجات الألبان أكثر المؤشرات التي شهدت انخفاضاً، بنسبة 6.6 بالمائة، مع تراجع أسعار الزبدة والجبن بمعدل أسرع من أسعار مسحوق الحليب كامل الدسم والخالي من الدسم.

وتراجع مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 6 بالمائة، أي إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات تقريباً، وذلك بسبب توقعات بتحسن الإنتاج في الهند وتايلاند، التي تعد من أهم البلدان المنتجة للسكر، وساهمت التوقعات بانخفاض الإنتاج في البرازيل، أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم، في الحد من انخفاض الأسعار الدولية للسكر.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بشهر جوان ، وهو الآن أقل من مستواه في العام الماضي، كما انخفضت أسعار تصدير القمح والذرة والأرز، على الرغم من ارتفاع قيم القمح والذرة في نهاية شهر جويلية، وحسب تقرير الفاو ، فقد سجل مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية تراجعا بنسبة 2.9 بالمائة، للشهر السادس على التوالي، ليصبح في أدنى مستوى له منذ جانفي 2016.

وسجل مؤشر الفاو أيضا تراجع في أسعار اللحوم بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بقيمته التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً في شهر جوان في أعقاب ارتفاع أسعار تصدير لحوم البقر من البرازيل نتيجة إضراب سائقي الشاحنات.