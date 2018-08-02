السفير اللبناني بالجزائر يشيد بالجيش الجزائري

البلاد.نت - هناء مطاطله - أشاد السفير اللبناني بالجزائر، محمد حسن، أمس الأربعاء، بالجيش الوطني الشعبي الجزائري، الذي قضى على الإرهاب، معتبرا أنه هذه الآفة تشكل عدوا مشتركا للمؤسستين العسكريتين اللبنانية والجزائرية.

وجاء هذا على هامش إحياء سفارة لبنان بالجزائر، ليلة أمس، حفلا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ 73 للجيش اللبناني، والذي يصادف الـ 01 من شهر أوت، حيث أكد السفير اللبناني خلال كلمة ألقاها أن "الجيش هو رمز الأمة القوية الموحدة".

وأضاف: "المؤسسة العسكرية اللبنانية تضم لبنانيين من مختلف ربوع الوطن"، موضحا أن أبناء بلد الأرز "على اختلاف مذاهبهم و دياناتهم و انتماءاتهم السياسية ملتفون حول هذا الرمز الوطني" ويعترفون بدوره المحوري في تحقيق التلاحم الاجتماعي."