مصادر أمنية تؤكد: لا وجود لجزائريين في عملية السطو على بنك في تونس

البلاد.نت - هـ . م - اقتحمت مجموعة مسلحة، أمس الأربعاء، فرعا لبنك "الأمان" بمدينة القصرين الواقعة على الحدود التونسية - الجزائرية، وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ مالي بعد تهديد الموظفين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام تونسية.

وكانت "إذاعة موزاييك أ.ف.م التونسية" قد ذكرت يوم أمس، ان المسلحين الذين نفذوا عملية السطو على بنك القصرين تحدثوا باللهجة الجزائرية، فيما لم تذكر وزارة الداخلية التونسية، في بيانها أن هناك جزائريين في العملية ولم تلمح لتحدثهم باللهجة الجزائرية.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها يوم أمس بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق، واصفة الحادث بـ "العمل الإرهابي".

وحسب وسائل الإعلام التونسية نقلا عن مصادر أمنية، فإن 11 مسلحا يشتبه بأنهم إرهابيون كانوا وراء عملية السطو المسلح على فرع "بنك الأمان"، موضحة أن 7 مسلحين حجزوا مواطنا كرهينة في حين قام البقية وعددهم 4 مسلحين بعملية السطو المسلح، مشيرة إلى أنه جار البحث عنهم باستخدام طائرة مروحية.

وذكر "بنك الأمان" مساء أمس الأربعاء، أن المبلغ المسروق من فرعه في القصرين يقدر بـ 90 ألف دينار تونسي ما يعادل تقريبا 33 ألف دولار.