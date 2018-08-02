شركة ايطالية لإنشاء مصانع للطاقة الشمسية في الجزائر

أمضت شركة “اليك الجزائر” عقد شراكة مع شركة “فيمر” الايطالية التي تنشط في قطاع التنقل الإلكتروني

وفي إنتاج محولات الأنظمة الكهرضوئية الضخمة على نطاق عالمي ومنتجات اللحام الصناعي.

الاتفاقية بين الشركة الإيطالية والمجموعة الصناعية الجزائرية تتضمن برنامج تعاون منظم لإنتاج وتشغيل محطة الطاقة العاكسة لتنفيذ برنامج تطوير الطاقة الشمسية الذي أطلقته حكومة الجزائر مارس الماضي لمدة قدرها 10سنوات.

كما ينص التعاون مع شركة”Fimer” على تركيب 22000 ميغاوات من الطاقة البديلة في السنوات 10-12 القادمة ، منها 13500 ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، 4000 ميغاوات منها سيتم إطلاقها في السنوات 4-6 القادمة باستثمار من 4-5 مليار دولار.

للإشارة ،”إليج الجزائر” هي مجموعة صناعية تسيطر عليها الدولة الجزائرية بالكامل، وتضم 12 شركة تعمل في قطاعات الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات، وتم انشاؤها يوم 23 فيفري2015.

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