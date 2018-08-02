إقصاء بطالي الوادي من مناصب التشغيل بسوناطراك يثير استياءهم

عبّر العشرات من حاملي الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات التقنية والإدارية بولاية الوادي، عن غضبهم واستيائهم الشديدين، بعد إقصاء ولاية الوادي من الاستفادة من مناصب العمل، لصالح هؤلاء البطالين من حاملي الشهادات الجامعية، التي تم الإعلان عنها قبل أيام.

ذكر هؤلاء البطالون في تصريحات متطابقة للشروق ، بأن أول مرة ظهر فيها الإعلان عن المناصب المفتوحة في شركة سوناطراك، كانت ولاية الوادي، ضمن ولايات الجنوب التي تشملها مسابقة التوظيف، على غرار ورقلة، الأغواط، إليزي، أدرار، غرداية، تمنراست، الوادي، وبسكرة، حيث تم إدراج أول شرط لمواصلة التسجيل في الموقع الالكتروني للمسابقة، هو قيام البطالين، سواء كانوا من المتحصلين على شهادة جامعية ”بكالوريا +5 سنوات أو + 4 سنوات أو + 3 سنوات”، بالتسجيل في الوكالة المحلية للتشغيل ”أنيم” بمكان إقامتهم، والتي تمنحهم رقما وطنيا عبر برنامج الوسيط، لتأتي بعدها الخطوة الموالية، وهي إعادة كتابة رقم وثيقة التشغيل، في أول خانة على الموقع الالكتروني لمواصلة التسجيل من أجل المشاركة في مسابقة التوظيف التي فتحتها شركة سوناطراك لسنة 2018.

والمثير في مسابقة التوظيف بشركة سوناطراك لسنة 2018، حسب هؤلاء البطالين، أنه تم إقصاء ولاية الوادي، فيما بقيت مسابقة التوظيف لتشمل فقط كل من بطالي ولاية ورقلة، الأغواط، إليزي، أدرار، وبسكرة، وهو الأمر الذي أثار استياءهم واستغرابهم، فيما ذكر أخرون بأنهم يضطرون للهجرة إلى قرى ومدن ولاية ورقلة، حتى لا يتم إقصاؤهم في قادم المسابقات، كما بقي الجميع في حيرة من أمره حول دوافع إلغاء الولاية دون سابق إنذار، رغم تكبدهم عناء التسجيل في الوكالة المحلية للتشغيل وسط التي شهدت الأيام الماضية توافد غير مسبوق لحاملي الشهادات الجامعية من أجل تجديد طلب العمل أو التسجيل من جديد.

فيما تم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس، من طرف بطالي ولاية الوادي، رسالة نُسبت لأحد البرلمانيين من ولاية غرداية، بعثها للمدير العام لشركة سوناطراك، للاستفسار عن إلغاء مسابقة التوظيف لكل من ولاية غرداية، تمنراست والوادي، دون سابق إنذار أو إعطاء أي تبرير أو تفسير لذلك، كما طالبت ذات الرسالة بإعادة إدراج الولايات المقصية في مسابقة التوظيف لسنة 2018، في حين أن آخر أجل للتسجيل في الموقع الالكتروني حدد بتاريخ 8 أوت الجاري، فيما طالب البطالون من حاملي الشهادات بولاية الوادي، بتحرك برلماني الولاية للدفع عن حقهم وإيصال انشغالاتهم للسلطات العليا في البلاد، من أجل إعادة النظر في إلغاء الولاية من الاستفادة من المشاركة في مسابقة التوظيف، والاستجابة لمطلب نائب ولاية غرداية.