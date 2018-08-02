المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية يجري عدة عمليات تصدير نحو دول إفريقية

البلاد.نت - هناء مطاطله - قام المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية بتصدير منتجاته نحو تونس ونيجيريا، بحسب ما أفاد به بيان لوزراة الصناعة والمناجم.

وحسب ذات المصدر، يتعلق الأمر بتصدير 12 طن من مثبتات البراغي عالية القوة تستخدم في التجميع والتركيب، نحو تونس، عبر فرع المجمع "أورسيم".

فيما تم تصدير حصادات نحو نيجيريا، عبر فرع المجمع "SAMPO Algeria" وبمساعدة شريكه الفنلندي "SAMPO ROSENLEW".

ومن المنتظر أن يقوم المجمع العمومي بعمليات تصدير مشابهة نحو أوروبا وإفريقيا قبل نهاية العام الجاري، حيث من المقرر أن يصدر آلات اللحام المكانيكية وآلات الأشغال العمومية نحو أوروبا، وتصدير نحو 20 طن من آلات الضغط نحو دول إفريقية بمساعدة شريك إسباني.

للإشارة يتوقع المجمع تحقيق رقم أعمال يقدر بـ 50 مليار دينار في 2018 بفضل تسوية المشاكل المتعلقة بجهاز دعم الفلاحين وإقتناء العتاد الفلاحي.