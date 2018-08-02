السعودية تمنع القنوات التلفزيونية الجزائرية من تغطية موسم الحج

البلاد.نت - عبد الله بهاء الدين - علم "البلاد.نت" من مصدر عليم أن السفارة السعودية بالجزائر رفضت إصدار تأشيرات للوفود الإعلامية الجزائرية من أجل تغطية موسم حج 2018.

وبحسب ذات المصدر فإن السفارة عللت ذلك بوجود قرار من أعلى السلطات بالمملكة العربية السعودية بمنع القنوات التلفزيونية الخاصة من تغطية موسم الحج والاكتفاء فقط بالوفود الإعلامية الرسمية التي تمثل المؤسسات الإعلامية الرسمية من تلفزيون وإذاعة ووكالة الأنباء.