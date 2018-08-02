بن عمار يحذر بلماضي من بن شيخ!

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - بلهجة ساخرة ، حذر الإعلامي قادة بن عمار الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي من مشاهدة الخرجات التلفزيونية لنجم الكرة الجزائرية السابق علي بن شيخ ، في إشارة إلى تحليلاته المثيرة للجدل للشأن الكروي في البلاد، وذلك إذا كان يرغب في نجاح مهمته مع الخضر.

وقال بن عمار في منشور على حسابه في فيسبوك تعليقا على اتفاق الفاف مع أفضل مدرب في الدوري القطري للإشراف على الخضر إلى غاية 2022:"أتمنى من جمال بلماضي حتى ينجح أن يفكر بإنقاذ الفريق الوطني وليس إنقاذ زطشي..يقلل من الندوات الصحفية" قبل أن يتابع:"وما يشوفش بزاف علي بن شيخ!!".

ويعرف النجم التاريخي لمولودية الجزائر والمحلل الرياضي حاليا علي بن شيخ ، بانتقاداته المستمرة التي تطال الجميع بلا استثناء ، والتي أصبحت مصدرا لإطلاق النكات بين الجمهور الرياضي على صفحات التواصل الاجتماعي ، خاصة وأنه يصف لاعبين محترفين في أقوى الدوريات الأوروبية على غرار لاعب مانشستر سيتي رياض محرز على سبيل المثال بأنهم محدودون كرويا .