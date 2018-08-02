براهيمي يتمسك بوعده ويرفض عرض واست هام

رفض الدولي الجزائري، ياسين برهيمي، عرض نادي واست هام الإنجليزي، الساعي لضمه للفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وكشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أن ياسين براهيمي، فضل مواصلة مشواره مع ناديه بورتو، على الإنتقال لنادي واست هام الإنجليزي.

وأوضح ذات المصدر، أن لاعب الخضر، تمسك بالوعد الذي قطعه لمدربه سيرجيو كونسيساو، في وقت سابق، بالبقاء في بورتو، لموسم آخر على الأقل.

ورفض ياسين براهمي، الإنتقال لنادي واست هام، رغم العرض المغري الذي قدمه هذا الأخير، والذي قدر بـ30 مليون أورو.