الكشف بالصدفة عن سلاح روسي أسطوري في حوزة مصر والجزائر (صور)

كشفت وسائل إعلام روسية بالصدفة، خلال عرض مقاطع فيديو مختلفة بثتها القوات المسلحة المصرية والجزائرية عن سلاح روسي دفاعي أسطوري.

وقالت صحيفة "vestnik"، أن الجيشين المصري والجزائري يمتلكان المدفع الذاتي المضاد للطائرات "شيلكا" ZSU-23-4، الذي تمكن من إسقاط عدد كبير من الطائرات في الحروب المختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المنظومة "شيلكا" يتم استخدامها بشكل مكثف في سوريا، ولكن تستخدم منها المدفعية التي تدمر الأهداف الأرضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة المصرية حاليا، لديها 350 منظومة من شيلكا، يستخدم منها سلاح الجو المصري 230 منظومة لحماية القواعد الجوية.

وقرر المصريون تحديث شيلكا، وتزويدها بأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات "إيغلا إس"، التي تدعم قدرات شيلكا لمكافحة الطائرات والمروحيات، لذا أصبح من الممكن الآن تدمير أهداف في نطاق 5000 متر وعلى ارتفاع 3500 متر.

أما بالنسبة للجزائر، فأكدت الصحيفة الروسية أن هذا البلد بدأ بالفعل في استخدام هذه المنظومة الأسطورية ضمن قواته.

