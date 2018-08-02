نجوم “أم درمان” لمساعدة “بلماضي” في تدريب الخضر

بعد الإعلان عن تولي “بلماضي” لتدريب الخضر، وقع اختيار “بوقرة” كي يكون مساعدا أولا له من أجل إعادة هيبة الخضر.وغلى حين ترسيم المساعد الثاني فإن تشير بعض الأخبار الواردة من مبنى “دالي براهيم” أن مدلل الشناوة “رفيق صايفي” سيكون مساعد ثاني لـ “بلماضي”.

ويعول مدرب “الدحيل” السابق على طاقم فني شاب لإعادة هيبة الخضر بعد السقطات المتواليية لكرة القدم الجزائرية