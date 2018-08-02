احتجاجات ضد قانون "حظر النقاب" بالدنمارك

شارك عشرات الدنماركيين بمسيرة في كوبنهاغن، أمس الأربعاء، احتجاجاً على تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، متهمين الحكومة بانتهاك حق المرأة في ارتداء الملابس التي تختارها.

وخرج المتظاهرون بعضهم يرتدي أقنعة وغيرهم ممن يرتدون النقاب، أو البرقع الذي يغطي الجسم كله، من منطقة نوريبرو الوسطى واليسارية إلى مركز شرطة بيلاهوج في ضواحي العاصمة، وقاموا بتشكيل سلسلة بشرية حول المحطة ثم عادوا إلى نوريبرو قبل تفريقهم.

وسنّ البرلمان الدنماركي الحظر في ماي لينضم إلى فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوربي الأخرى ليحافظ على ما يقول بعض السياسيين إنه "قيم علمانية وديمقراطية".