أمطار رعدية وتراجع في درجات الحرارة بداية من غد!

بعد تمركز كتلة هوائية باردة قادمة من شرق حوض البحر الأبيض المتوسط

درجات الحرارة ستبلغ 29 درجة بالسواحل و26 درجة بالمناطق الشرقية

ستعرف أغلب المدن الساحلية، خاصة منها الشرقية، إضطرابا جويا، بداية من يوم غد الجمعة، سيكون محملا بأمطار رعدية وتراجع في درجات الحرارة، خاصة على منطقة الأوراس، وهذا بعد تمركز كتلة هوائية باردة نسبيا قادمة من شرق حوض البحر الأبيض المتوسط.

قالت المكلفة بالإعلام لدى مصلحة الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، في اتصال مع النهار، أمس، إن عددا من الولايات الشمالية للوطن، خاصة منها الشرقية، ستشهد تساقطا لأمطار رعدية بعد تغيّر الكتل الهوائية، وهذا ابتداءً من يوم غد الجمعة.

حيث ستشهد تلك المناطق عبور سحب ماطرة مرفوقة برعود ممكن أن تكون قوية على المرتفعات الشرقية خاصة منطقة الأوراس.

وأضافت المتحدثة أن هذه الوضعية الجوية ستستمر إلى غاية يوم الإثنين، حيث سيرافقها تراجع طفيف في درجات الحرارة، حيث ستتراوح ما بين 29 و33 درجة مئوية على السواحل، فيما ستتراوح ما بين 26 و30 درجة مئوية بالمناطق الشرقية خاصة الأوراس.

من جانب آخر، قالت بن رقطة، إن الأمطار قد تكون غزيرة محليا ولا يمكن تحديد كمية الأمطار المرتقب تساقطها.

من جهة أخرى، ستعرف درجات الحرارة في الولايات الجنوبية تراجعا طفيفا، حيث لن تتعدى درجات الحرارة القصوى بتلك المناطق 46 درجة مئوية.