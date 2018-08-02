أرقام قياسية حققها المدرب جمال بلماضي !

حقق التقني الجزائري “جمال بلماضي” أرقام قياسية عندما دخل الى عالم التدريب من بوابة الدوري القطري جعلته الأفضل في قطرحيث نجح جمال بلماضي مدرب الدحيل في الفوز بجائزة أفضل مدرب بسبب النجاحات المتتالية التي حققها هذا الموسم، حيث قاد الدحيل للفوز بدرع الدوري للمرة الثانية على التوالي .

كما أنه لم يتعرض لأي خسارة وحقق الفريق تحت قيادته الفوز في 19 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وقد واصل الدحيل تحقيقه للنجاحات مع بلماضي ففاز ببطولة كأس قطر 2018

كما يعد أحد أهم المدربين في دوري نجوم قطر خلال السنوات والمواسم الماضية.. بدأ مهمته مع لخويا ( الدحيل حالياً ) في بداية مشاركته بدوري نجوم QNB

عقب الصعود من الدرجة الثانية موسم 2010 /2011، وهو من المدربين الذين صنعوا مجد لأنفسهم خلال الفترة الماضية، فقد حقق درع الدوري مع الفريق 4 مرات مواسم: ( 2010 / 2011 و 2011 / 2012 و 2016 / 2017 و 2017 / 2018 ).

دخل جمال بلماضي عالم التدريب من بوابة الكرة القطرية التي حصد فيها عدة إنجازات فاز مع المنتخب الأول ببطولة خليجي22 التي كانت في الرياض، وحقق أيضاً الفوز ببطولة غرب آسيا التي كانت في الدوحة عام 2014.