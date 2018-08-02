موقع مانشستر سيتي الرسمي: “لهذا السبب تعاقدنا مع محرز”

كشف موقع مانشستر سيتي الإنجليزي عن الاسباب التي جعلت “بيب غوارديولا” يتعاقد مع الجزائري رياض محرز، ويعتبره أحد مفاتيح الفريق هذا الموسم.تعدد مناصب محرز في الميدان، جعل غوارديولا يصر على انتدابه، فسيلعب سواء على الأطراف أو في وسط الميدان.

ويمكنه أيضا اللعب كصانع ألعاب و يمنح المهاجمين العديد من الحلول، كما أن مهاراته الفردية تجعله لاعبا قادرا على قلب نتيجة المباراة في لقطة واحدة.

وجاء في ذات التقرير الذي نشره موقع “السيتيزن”، أن محرز لاعب إستثنائي ويمتلك كل المؤهلات والإمكانيات التي تسمح له بقيادة الفريق إلى نتائج مميزة.