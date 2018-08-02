أوضح الوزير أن الإنقطاعات المتكررة سببها الإرتفاع الكبير لدرجات الحرارة بالولايات الجنوبية.

قيتوني: تخفيضات بـ 65% في تسعيرة الكهرباء بالجنوب

قيتوني: تخفيضات بـ 65% في تسعيرة الكهرباء بالجنوب

البلاد.نت - هناء مطاطله - أعلن وزير الطاقة والمناجم، مصطفى قيتوني، اليوم الخميس، عن تخفيضات بنسبة 65% في تسعيرة الكهرباء بالنسبة لسكان الجنوب.

وقال قيطوني، على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية غيليزان، " سكان الجنوب سيستفيدون من تخفيضات تقدر بـ 65% من تسعيرة الكهرباء".

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء بولايات الجنوب، قليلة، مشيرا إلى أن ما تم تسجيله متعلق بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

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