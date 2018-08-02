السعودية تعزي الجزائر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سكيكدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وقال الملك السعودي: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سكيكدة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا نُدين ونستنكر هذا العمل الإجرامي، لنشارككم والشعب الجزائري الشقيق ألم هذا المصاب، معربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، واسمنا، عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنّب الجمهورية الجزائرية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".