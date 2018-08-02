الدرك الوطني يفتح التوظيف أمام آلاف البطالين والجامعيين

أعلنت وزراة الدفاع الوطني في بيان صادر عنها عن فتح باب التوظيفللشباب الراغبين في الإنضمام إلى صفوف الدرك الوطني، بالنسبة للشباب البطال أو الجامعيين.

ووفقا لبيان، فيشترط على المتقدم أن يكون:

- حاملا للجنسية الجزائرية

- متمتعا بلياقة بدية جيدة

- عازبا

- لا يتعدى سنة الـ 21 بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

وسيتم التوظيف على أساس التجنيد المباشر للطلبة الضباط العاملين، حسب مسابقة إنتقائية، للحائزين على شهادة الباكالوريا خلال السنة الجارية بتقدير قريب من الجيد على الأقل، وبمعدل لا يقل عن (12/20) في شعب: الآداب والفلسقة، اللغات الأجنبية، علوم تجريبية، تسيير وإقتصاد، تقني رياضي.

أما التجنيد على أساس الشهادة بالنسبة للطلبة الضباط العاملين، فيشترط أن يكون المتقدم حاصلا عى شهادة ماستر أو ليسانس في أحد التخصصات التالية: بيوكمياء، كيمياء، علم الأدلة الجنائية (كيمياء)، علم الأدلة الجنائية (علم الحشرات)، علم الأدلة الجنائية (علم النبات)، المالية، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، طبوغرافيا ودراسة الأرض، التجهيزات، التقنيات الحضرية، الهندسة الكهربائية، العلوم القانونية و الإدارية (حقوق)، علوم الإعلام والإتصال، علم النفس، علم الإجتماع، علم الإجتماع الإجرامي.

كما يشترط أن لا يتعدى سن المتقدم الـ 25 سنة بالنسبة للحائزين على شهادة ماستر، وسن 21 سنة بالنسبة للحائزين على شهادة ليسانس، عند تاريخ 31 ديسمبر 2018.

وبخصوص الطلبة المتحصلين على شهادة الباكالوريا أو السنة الثالثة ثانوي متممة فيمكنهم الإلتحاق بـ: الطلبة الضباط صف المتعاقدين، علما أن الأولوية للمتقدمين الحاصلين على شهادة الباكالوريا.

والحائزون على المستوى الثانوي لهم فرصة للإلتحاق بـ طلبة رتباء متعاقدين.

للإشارة فإن التسجيلات تتم عبر الموقع الإلكتروني https://preinscription.mdn.dz/، على أن تقدم ملفات الترشح على مستوى المجموعات الإقليمية للدرك الوطني لمقر سكن المترشح.