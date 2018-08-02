لهذه الأسباب حذرت الخارجية البريطانية مواطنيها من السفر إلى المغرب

عددت الخارجية البريطانية في بيان مخاطر زيارة المغرب من عدة أوجه على رأسها الأوضاع الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تطال المغرب.فقد حذّر مكتب الخارجية والكومنولث (FCO) من احتمال محاولة “الإرهابيين” تنفيذ هجمات في المغرب .

مضيفا أن السلطات المغربية بدورها قد حذرت من التهديد المتصاعد والهجمات المحتملة ضد المنشآت الحكومية والأماكن العامة والمواقع السياحية من طرف المنتمين لتنظيم “داعش” .

تحطيم المغرب لرقم قياسي السنة الفارطة من حيث عدد السياح البالغ 11,349,347 سائح، لم يشفع فيه لدى بريطانيا وتصر أن تنبه مواطنيها من خطر السفر إليه.

لم تكتف خارجية المملكة من التحذير من الوضع الأمني بالمغرب، بل أدرجت في البيان حتى خطر السياقة وحوادث المرور التي فاقت 9 أضعاف عددها في بريطانيا.

في السياق ذاته نبهت الخارجية مواطنيها الراغبين في التمتع بشمس المغرب و شواطئها من خطر الجريمة والاعتداءات هناك و التحرش بالنساء.

كما شددت على ضرورة التحقق من اعتماد المرشدين السياحيين.