احتجاجات ورقلة: بين اتهامها بالأصولية وبين تصنيفها ضمن المقاومة السلمية

لازالت تداعيات الحراك الإحتجاجي لشباب ولاية ورقلة الجنوبية (820 كلم عن العاصمة)، يوم الخميس 26 جويلية الفارط، بإلغاء حفل غنائي لأحد نجوم الراي (كادير الجابوني)، وإقامة صلاة العشاء أمام المسرح هواء الطلق بالولاية. تلقي بظلالها على المشهد الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي. فبينما راحت أصوات تأييد أسلوب الإحتجاج، أدانت أصوات أخرى وبحدة شباب ورقلة، واصفة إياهم بالتعصب والتطرف ونبذ الانفتاح على الثقافة.مديرة جريدة الفجر، الإعلامية “حدة حزام”، واحدة من أبرز الأصوات التي أشهرت قلمها في وجه شباب ورقلة، في مقال تحت عنوان “بين ورقلة و تيفردود”. مقال أقامت فيه حدة حزام محاكمة ضد الورقليين، بمقارنتهم بشباب منطقة “تيفردود” في تيزي زوز، الذين احتفلوا بمهرجان “احكي فن” منذ أيام.غير أن حدة حزام لم تذكر في مقالها الذي وصف بالعنصري بأن شباب بجاية، كانوا قد ألغوا في ذات اليوم من شهر ماي الفارط حفلا غنائيا، حفاظا على حرمة شهر رمضان الكريم. حدث لم تحرك له حدة حزام قلمها.

بتهمة ” التعصب والأصولية ومعاداة الفن والثقافة”. حاكمت مديرة الفجر أبناء ورقلة، بسبب منعهم للحفل الفني الذي كان مبرمجا ليلة الخميس 26 جويلية بمسرح الهواء الطلق، أو بمعنى أدق بسبب صلاتهم في ذات المكان. سلوك وصفته بـ”الهمجي و المتخلف”، فكتبت قائلة:” انتفاضة ورقلة .. تصرفات همجية وتخلّف، فالصلاة حرمتها مساجدها، و أوقاتها و إخراجها إلى الشارع في غير وقتها لعبة ،.. هم يعتدون على حرية الآخرين آم وجدوها فرصة لتخويف السكان.. القرار كان سياسي في غطاء ديني لا علاقة له بما يعانيه سكانها من فقر.”

مقال حدة حزام، المدين لشباب ورقلة المطالبين بحقوقهم في العيش الكريم، وهي التي كانت منذ أشهر قليلة تشكو “الحقرة”، وتطالب بالمساندة من أجل رفع الحظر عن جريدتها المعاقبة بحرمانها من الاشهار. رد عليه الإعلامي احميدة عياشي ـ الذي دعمها في أزمتها شتاء 2018 ـ، حيث كتب في منشور على صفحته الخاصة على الفايسبوك، تحت عنوان “في مناقشة حدة حزام”. مؤكدا بأن “ورقلة لم تكن برغم كل “الحقرة” مرتعا للإسلام الجهادي، بل كانت تمثل الاسلام المتسامح والتفتح على الثقافات والعادات الوافدة اليها وذلك برغم اهمالها الكبير والفاضح على مستوى التنمية المحلية مقارنتها بمختلف الولايات الأخرى”، مشددا على أن “التعبير الديني بواسطة الصلاة كشكل من اشكال المقاومة السلمية جاء ليعبر عن اسلوب ثقافي يرتبط بالجانب الروحي للمنطقة ولا علاقة بـ”الأصولية”” .

الكاتب والإعلامي كمال داود، هو الآخر وكعادته، لم يتردّد في ركوب موجة المنتقدين لإلغاء حفل الجابوني، حيث كتب في مقال مطول تحت عنوان “كادير الجابوني هو المشكل .. الفيس هو الحل”، يحيل فيه ما حدث الخميس الفارط في ورقلة إلى سنوات التسعينيات وممارسات التيار الإسلامي وقتها ضد كل ما هو ثقافة وفن. وذهب كمال داود إلى أبعد من ذلك حين تساءل:” كيف لم تسلط يد الشرطة على شباب ورقلة وهم يقيمون الصلاة في الشارع على غرار ما حدث للأطباء المقيمين”.

تعليق كما داود الذي أثار ردود أفعال قوية، يرد عليه المختص في السياسات الثقافية الدكتور”عمار كساب” في تصريحه لموقع TSAعربي، مؤكدا: “لامجال ، في أي حال من الأحوال، أن يكون الإحتجاج في ورقلة بدافع ديني” . مشيرا الى أن “الذين استغلوا صلاة بعض المتظاهرين في مكان الحفل، ونعتو سكان جنوب الجزائر بالإرهابيين، هم الذين يشاركون في تكميم أفواه سكان الجنوب، الذين أصبحوا لا يطيقون العزلة ونقص هياكل العيش الكريم”. مذكرا بأن الجنوب لم يكن أبدا أرضا خصبة للسلفية.

من جهتها نددت عديد الأقلام الإعلامية من أبناء الجنوب، بالاتهامات الخطيرة التي طالت سكان ورقلة، حيث كتبت الإعلامية “حياة عمورة” مقالا تحت عنوان “باقي الوطن” تذكر فيه بمشاكل سكان ورقلة من ضيق المعاش و قساوة الطبيعة و التهميش و نقس العناية الطبية ..”، فيما أدان الصحفي “عبد الرحمان ساحل”، الصورة الخاطئة التي نقلتها بعض وسائل الاعلام الجزائرية عن إحتجاجات ورقلة. مؤكدا بأن الشباب يقومون باحتجاجات مستمرة على ظروف معيشتهم الصعبة، وهي الاحتجاجات التي تم التغاضي عنها من قبل الإعلام، تجاهلها من قبل المسؤولين عمدا. وهو ما دفع شباب ورقلة الى استغلال الحفل الغنائي ليسمعوا صوتهم للمعنيين.