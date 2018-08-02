أول تعليق من حفيظ دراجي على تعيين بلماضي مدربا لـ "الخضر"!

تفاعل المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي مع قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" تعيين الجزائري جمال بلماضي مدربا للمنتخب الوطني حتى سنة 2022.

وطرح دراجي في تدوينة له عبر موقع "تويتر" عدة تساؤلات بخصوص اختيار بلماضي لتدريب "الخضر".

وقال في ذات التدوينة: "هل ستكون شخصية بلماضي القوية وعناده واصراره بمثابة عوامل مساعدة على نجاحه أم تساهم في زيادة متاعبه ومشاكله؟ هل خرجت الفاف من مأزقها بتوريط بلماضي في هذا الظرف الحساس والصعب، أم ورطت نفسها مع مدرب يصعب التحكم فيه؟ هل هي فعلا بداية عهد جديد للمنتخب، أم هي بداية وجع رأس جديد للفاف؟"