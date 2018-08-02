جمال بلماضي المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري

بعد فترة طويلة تخللتها الاشاعات والتكهنات، وقع اختيار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على جمال بلماضي لتدريب المنتخب الوطني، وفقا لما أعلنت عنه الفاف على موقعها الرسمي ليلة الأربعاء إلى الخميس 2 أوت.

وتوصل الفاف الى اتفاق مع بلماضي بعد مفاوضات جرت في باريس، وبذلك سيخلف بلماضي رابح ماجر بعد أن كان قريباً من المنصب العام الماضي قبل أن يستلمه الأخير.

وجاء في موقع الفاف “جمال بلماضي هو المدرب الجديد للفريق الوطني الجزائري بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينه وبين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، اليوم الأربعاء، 1 أوت 2018، في باريس”.