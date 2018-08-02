"الماجيك" بوقرة يعود إلى المنتخب الوطني في منصب "مساعد أول" للناخب الوطني الجديد جمال بلماضي

تم اختيار نجم المنتخب الوطني السابق، مجيد بوقرة ليكون المساعد الأول للناخب الوطني الجديد جمال بلماضي. ووقع الاختيار على بوقرة بالاتفاق بين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي وبلماضي.

في حين سيتم اختيار المساعد الثاني لاحقا.

كما وقع الاختيار على "عزيز بوراس" لتولي مهمة تدريب حراس المنتخب الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن المدرب الجديد لمحاربي الصحراء جمال بلماضي قد وقع عقداً مدته 4 سنوات يمتد حتى 2022.

أما عن الأهداف، فإنها تتلخص في الوصول إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2019، والتأهل أيضا إلى كأس العالم 2022.