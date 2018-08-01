200 ألف عامل مهني يهددون بدخول مدرسي ساخن

حذرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية من دخول مدرسي ساخن، شهر سبتمبر المقبل، في حال عدم تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى لرفع رواتب 200 الف عامل من الاسلاك المشتركة والمهنيين والنظر في المشاكل المهنية الاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة التي لا تتجاوز قيمة رواتبها 18الف دج.

واكدت النقابة في ختام اجتماعها الذي تم تنظيمه بدائرة تنس ولاية شلف من 26 إلى 30 جويلية 2018 بثانوية الدايكرة محمد أن الاوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئة الاسلاك المشتركة اصبحت تنذر بدخول اجتماعي ساخن في سبتمبر المقبل واشار التنظيم إلى بقاء العديد من النقاط عالقة خلال المفاوضات التي تم إجراؤها مع مصالح بن غبريت وعلى رأسها الادماج الفعلي للمخبريين في السلك التربوي وحصولهم على مختلف المنح والعلاوات وكذا ترقية الاداريين اللذين لايزالون يعانون التهميش وإدماج العمال المتعاقدين بمستوياتهم الثلاثة.

واكد علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أن الدخول المدرسي سيكون جد ساخن في ظل رفض الوزارة الاولى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية مشاكل مختلف الفئات الهشة في قطاع التربية الوطنية، حيث لايزال العامل المهني والسلك المشترك يتقاضون اجرا لايتعدى 18 الف دينار، خاصة وأن الوزارة الوصية اعترفت بالاجحاف الذي يمس هذه الفئة، إلا أن تسوية وضعياتها تتعدى صلاحياتها إلى الحكومة.

وكشف بحاري عن اجتماع آخر للمجلس الوطني للنقابة بداية شهر سبتمبر المقبل للفصل في تاريخ ونوعية الحركة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها في حال استمرار مصالح الوزير الاول احمد اويحيى في تجاهلها لمطالب العمال المهنينن والاسلاك المشتركة.

وندد بحاري بقرارات تجميد زيادات أجور ذوي الدخل الضعيف وكذلك غياب الحماية الاجتماعية للطبقات العاملة مقابل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية والمواد الضرورية في ظل غياب الرغبة في معالجة الملفات الشائكة والمزمنة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية التي من خلالها ظلت فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لوزارة التربية الوطنية، وهي فئة متعددة التخصصات ( تقنية/ إدارية/ تمهين/ وإعلام آلي) تطرق أبواب الوزارة الوصية بملف مطلبي تناسل وتقادم لعقود من السنين واعتلاه الغبار، رغم تعاقب شخصيات من مختلف التوجهات على الحكومة ”.

وقال ممثل النقابة ”إن ما تعيشه فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من سياسة بعيدة عن طموحات الشعب يعتبر قتلا لطموح العمال في العيش الكريم، بعد يأس من الحق في التكوين والترقية المكفولة قانونا”، حيث إن حاملي الشهادات من فئة الأسلاك المشتركة في علم الإدارة والإعلام الآلي والوثائقيين وأمناء المحفوظات والمخبريين يتعرضون للتهميش والإقصاء والسلب للحقوق وهذا خرق سافر لكل الحريات. كما أن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للوظيفة العمومية بشتى قطاعاتها لم تعد تخضع لأي منطق مقبول، الشيء الذي ضخم الهوة في الأجور وحرم السواد الأعظم من أبناء الشعب من أبسط الحقوق”.