غلق أسواق الماشية يُلهب أسعار الأضاحي

تتجه أسعار الأضاحي إلى الإلتهاب وذلك عقب إصدار قرارات بغلق العديد من أسواق الماشية، على خلفية زحف الحمى القلاعية وإتساع رقعتها.

وتشير مصادر ”البلاد”، إلى أن الأسعار تعرف ارتفاعا من أسبوع لآخر وهو ما شكل صدمة للمواطنين والذين أبدوا تخوفهم من أن يعجزوا هذا الموسم عن إقتناء أضحياتهم، خاصة على مستوى الولايات المعنية بالحمى القلاعية بشكل مباشر، ووقف العديد من المتسوقين هذا الأسبوع على أنه تم عرض خرفان بما يقارب 4 ملايين، في الوقت الذي كانت أسعارها الموسم الماضي في حدود 3 ملايين، مما يؤكد أن الأسعار في طريقها للالتهاب وذلك في حالة تواصل غلق أسواق المواشي.

وذكر متابعون أن أزمة الحمى القلاعية سنة 2014 أدت إلى انهيار في أسعار المواشي بفعل الغلق الكلي لأسواق المواشي وتقنين تحركات الماشية من ولاية إلى أخرى ليتكبد في حينها الموالون خسائر فادحة، إلا أن الوضع يختلف هذا الموسم، في ظل محدودية انتشار الحمى القلاعية واقتصارها على 10 ولايات وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومحاصر بؤر الانتشار، وهو الأمر الذي أدى إلى انتعاش أسعار الماشية في ظل ارتفاع الطلب ونقص العرض. وذكر متسوقون في حديثهم لـ ”البلاد”، أن أسعار المواشي بولايات أخرى غير معنية إلى حد الآن بوباء الحمى القلاعية، لاتزال تحافظ على استقرارها، بل تسجل ارتفاعا محسوسا من أسبوع لآخر، حيث لم ينزل سعر النعجة عن 3 ملايين سنتيم، فيما قارب سعر الكبش حدود 5 ملايين، ومن الممكن أن ترتفع هذه الأسعار إلى مستوى آخر، حسب العديد من التوقعات.

في مقابل ذلك، أكد موالون تحدثوا لـ ”البلاد”، أن أسعار المواشي الآن في متناول الجميع، وأن الارتفاع الذي يتحدث عنه المتسوقون مبالغ فيه لكونهم مجبرون على تأهيل الأضاحي على طول العام وهو مايعني ـ حسبهم ـ أن سعر الأضحية مهما كان نوعها، سواء كبش أو خروف أو نعجة بالكاد يغطي سعر بيعها تكاليف الأعلاف.

هذا وأصدر ولاة جمهورية قرارات بغلق أسواق الماشية مؤقتا إلى حين الإنتهاء من عمليات التلقيح الجارية في المناطق المعنية بالحمى القلاعية، مؤكدين على الامتناع عن شراء المواشي وتفادي الاختلاط قدر الإمكان.

وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن غلق أسواق الماشية في وجه الحركة التجارية سيكون على حساب وضعية كل ولاية، مشددة على ضرورة مراقبة تنقل المواشي من منطقة لأخرى، خاصة وأن هذا الأمر كفيل بنقل العدوى، مما جعل ولاة الجمهورية يصدرون قرارات بمراقبة تنقل المواشي إلا برخصة من البيطري تؤكد سلامة الماشية، زيادة على تزويد الولايات المعنية بالوباء بالمطهرات وتطهير بؤر الإصابة وتكثيف عمليات مراقبة المواشي والإسراع في ذبح الأبقار المصابة والتأكيد على تعيين نقاط بيع قانونية ومراقبتها وحث المواطنين على إقتناء الأضحية منها وبوجود شهادات صحية تسلم للموالين الذين ينتقلون من ولاية إلى أخرى والإشارة إلى وسيلة النقل المستعملة في نقل الماشية وهي الإجراءات التي يتوقع عديد المراقبين بأن تساهم في ارتفاع أسعار الأضاحي، خاصة وأن عيد الأضحى لم تعد يفصلنا عنه سوى أيام.